Верес переглядає капітана молодіжки Динамо

Рівненський Верес переглядає капітана молодіжної команди Динамо Назара Балабу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

19-річний захисник наразі перебуває у Рівному. Рішення про його оренду буде ухвалено найближчим часом.

Балаба ще не грав за першу команду Динамо. Він є капітаном команди киян U-19. У поточному сезоні він зіграв 10 матчів, в яких віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що Балаба народився у Рівному, з 12 років перебуває у структурі "біло-синіх".

Нагадаємо, у першому офіційному матчі після зимової перерви Верес зустрінеться з Кривбасом. Поєдинок відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 13:00 за київським часом.

Напередодні Верес продовжив контракт зі своїм досвідченим голкіпером та оголосив про трансфер Ігоря Харатіна.