Верес переглядає капітана молодіжки Динамо
Рівненський Верес переглядає капітана молодіжної команди Динамо Назара Балабу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
19-річний захисник наразі перебуває у Рівному. Рішення про його оренду буде ухвалено найближчим часом.
Балаба ще не грав за першу команду Динамо. Він є капітаном команди киян U-19. У поточному сезоні він зіграв 10 матчів, в яких віддав дві результативні передачі.
Зазначимо, що Балаба народився у Рівному, з 12 років перебуває у структурі "біло-синіх".
Нагадаємо, у першому офіційному матчі після зимової перерви Верес зустрінеться з Кривбасом. Поєдинок відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 13:00 за київським часом.
Напередодні Верес продовжив контракт зі своїм досвідченим голкіпером та оголосив про трансфер Ігоря Харатіна.