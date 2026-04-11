Шандрук оцінив довгоочікувану перемогу Вереса: Десь довелося трішки моментами потерпіти

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук відреагував на домашню перемогу 2:0 над київською Оболонню у 23 турі УПЛ-2025/26.

Про це він розповів в етері УПЛ ТБ.

Наставник рівнян запевнив, що його команда заслужила на цю довгоочікувану звитягу, та пояснив схему на гру проти "пивоварів". Востаннє вони перемагали ще 20 лютого, коли вирвали звитягу у Полтави 3:2.

Ми п'ятірку в обороні використовуємо час від часу. Тут більше залежить від стилю гри опонента, в залежності від того, де м'яч, як ми будемо оборонятися. Сьогодні дало це свої дивіденди. На мою думку, Оболонь створила мінімум. Так, десь довелося трішки моментами потерпіти, бути без м'яча, але, на мою думку, гра без м'яча у нас була під контролем", – сказав Шандрук.

Коуч "червоно-чорних" оцінив гру своїх підопічних у захисті.

"Якщо не було моментів у суперника – значить, досить непогано ми зіграли в фазі оборони. Тому всі сьогодні, хто брав участь, і гравці, які були на заміні, не вийшли, гарно підготувалися та заслужено перемогли", – відповів тренер клубу з Рівного.

Верес завдяки цьому успіху набрав 26 балів та випередив Оболонь, у якої 25 очок, у турнірній таблиці УПЛ – 10-та та 11-та сходинки відповідно.

Раніше повідомлялось, що головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував поразку у Рівному.