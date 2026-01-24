Шандрук розповів про завдання Вереса на другу частину сезону-2025/26 в УПЛ

Головний тренер Вереса Олег Шандрук озвучив основне завдання команди на другу частину сезону-2025/26.

Слова фахівця передає пресслужба рівненського колективу.

"Наразі ми одинадцяті. Завдання перед командою – щонайменше потрапити до десятки. Тому, звичайно, поки ми цю задачу не виконуємо. Але у нас ще половина чемпіонату попереду. Відповідно, ми хочемо покращити якість гри, своє турнірне становище.

Ще раз хочу наголосити на тому, я постійно про це кажу, що команда змінилася влітку дуже сильно. Для якісної реалізації цих змін потрібен час. Ми зараз цей час ефективно використовуємо, на мою думку, і можемо обіцяти вболівальникам, що у весняній частині сезону команда буде виглядати ефективніше", – розповів Шандрук.

На зимову перерву Верес пішов на 11 місці у турнірній таблиці, набравши 18 очок. Рух та Карпати, які посідають 10 та 9 позицію відповідно, мають 19 залікових балів.

Напередодні рівненський клуб зазнав прикрої поразки від Богеміанса у товариському матчі.