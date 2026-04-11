Антоненко – про поразку від Вереса: Є помилки, які треба виправляти

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував поразку від Вереса у 23 турі УПЛ і пояснив, чому команда в поточному сезоні менше здобуває очок на виїзді, ніж удома.

Про це він розповів в етері УПЛ.ТБ.

"На жаль ми поступилися. Є помилки, які треба виправляти. Вітаємо команду суперника з перемогою".

На питання, чому Оболоні на виїзді не вдається брати очки, Антоненко відповів, що це збіг обставин.

"Думаю, це збіг обставин. Нам треба працювати – це найголовніше, – аналізувати й рухатися далі".

Щодо епізоду з можливим порушенням правил та призначенням пенальті за участю голкіпера Назарія Федорівського, тренер відмовився робити поспішні висновки.

"По гарячих слідах ми не можемо розбирати моменти, нам треба все передивитися та проаналізувати. Так одразу ми нічого не можемо казати".

Нагадаємо, 11 квітня, Верес у Рівному переміг Оболонь з рахунком 2:0 в матчі 23-го туру УПЛ. Голами відзначились Ндукве та Харатін. Завдяки цьому результату команда Шандрука посіла 10-ме місце в турнірній таблиці, а Оболонь 11-те.