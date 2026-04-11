Джокер Металіста 1925 – про звитягу над Динамо: Важливо зберегти цей переможний дух

Правий вінгер харківського Металіста 1925 Денис Антюх висловився про перемогу над київським Динамо у 23 турі УПЛ.

Його слова передає сайт "жовто-синіх".

28-річний футболіст став автором єдиного голу у протистоянні (1:0). Джокер харків'ян відзначив, що головний тренер Младен Бартулович попросив його вийти на поле та зробити свою роботу.

Антюх розповів, що гра проти киян видалася дуже складною, та оцінив, як команді вдалося зіграти без свого лідера Івана Калюжного.

"Так, важка гра, як ви бачили. Ми також переживали на лавці – вся команда, тренери. Усі були максимально включені. Івана, звичайно, не вистачало. Але, я вважаю, Жека Павлюк дуже добре його замінив і впорався зі своєю роллю. Артем Шабанов також добре відпрацював як капітан", – відповів Денис.

Для вінгера харківського клубу цей м'яч став 4-м у 20 зіграних поєдинках поточного розіграшу УПЛ-2025/26. Також у його активі 3 асисти.

Антюх додав, наскільки ця перемога над Динамо додасть впевненості харківському колективу у щільному квітневому графіку матчів.

"Це дуже важливо для нас. Попереду багато матчів, і важливо зберегти цей переможний дух", – запевнив вінгер "жовто-синіх".

Відзначимо, що ця звитяга дозволила команді Бартуловича наблизитись до Динамо у турнірній таблиці української першості. Тепер відставання від киян складає 3 очки – 41 бал у "біло-синіх" (3-тє місце) проти 38 пунктів у харків'ян (4-та позиція).

Раніше головний тренер Металіста 1925 прокоментував перемогу над командою Ігоря Костюка.