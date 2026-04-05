Це була підготовлена домашня тактика: Шандрук – про нічию Вереса з Поліссям у 22 турі УПЛ
Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував нічию з Поліссям (1:1) у 22-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що підготовлена домашня тактика його команди спрацювала.
Про це він сказав в ефірі УПЛ ТБ.
"В цілому я задоволений грою команди, хоча були моменти, де могли зіграти краще. Якщо так порівнювати, результат мене задовольнив більше. Ми врахували сильні сторони Полісся. Гра четвіркою захисників могла б створити проблеми, тому обрали п'ятірку. Це була підготовлена домашня тактика, яку намагалися реалізувати.
Затримка матчу через наших фанатів не була змовою. В кінці гри Полісся тиснуло, тож пауза швидше допомогла нам, ніж супернику. Я намагаюся не дивитися в турнірну таблицю. Щодо команд, тут я не можу контролювати. Наші ігри ще попереду, ще третина матчів. Висновки робитимемо в кінці чемпіонату", – зазначив Шандрук.
Полісся з 43 балами посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату, Верес йде 11-м з 24 очками.
Напередодні відбулися ще три поєдинки: Кривбас програв ЛНЗ, Шахтар розгромив Рух, а Оболонь зіграла внічию із Зорею.