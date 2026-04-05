Це була підготовлена домашня тактика: Шандрук – про нічию Вереса з Поліссям у 22 турі УПЛ

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував нічию з Поліссям (1:1) у 22-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що підготовлена домашня тактика його команди спрацювала.

Про це він сказав в ефірі УПЛ ТБ.

"В цілому я задоволений грою команди, хоча були моменти, де могли зіграти краще. Якщо так порівнювати, результат мене задовольнив більше. Ми врахували сильні сторони Полісся. Гра четвіркою захисників могла б створити проблеми, тому обрали п'ятірку. Це була підготовлена домашня тактика, яку намагалися реалізувати.



Затримка матчу через наших фанатів не була змовою. В кінці гри Полісся тиснуло, тож пауза швидше допомогла нам, ніж супернику. Я намагаюся не дивитися в турнірну таблицю. Щодо команд, тут я не можу контролювати. Наші ігри ще попереду, ще третина матчів. Висновки робитимемо в кінці чемпіонату", – зазначив Шандрук.