Верес підпише ексгравця ЛНЗ

Рівненський Верес на правах вільного агента підпише експівзахисника черкаського ЛНЗ Віталія Бойка.

Про це повідомляє журналіст Пйотр Сльонка.

Угода між рівненським клубом та 27-річним українцем буде підписана сьогодні.

Останні три роки Бойко був гравцем ЛНЗ, яке покинув напередодні. Минулого сезону на його рахунку 11 матчів, в яких відзначився асистом.

Раніше рівненський Верес залишили нападники Микола Гайдучик та Руслан Степанюк. Головний тренер команди Олег Шандрук зізнавався, що команда не може втримувати своїх лідерів.

Верес завершив розіграш УПЛ на 9 місці у турнірній таблиці, набравши до свого активу 36 очок.