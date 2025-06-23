Шандрук: Верес не може втримувати своїх найкращих гравців

Головний тренер Вереса Олег Шандрук заявив, що трансфери на вихід є частиною стратегії рівненського клубу.

Про це фахівець розповів, коментуючи трансфер Миколи Гайдучика у Полісся для Українського Футболу.

"Я дуже радий за Колю і бажаю йому успіху в новій команді, крім матчів з Вересом. Вірю, що в Поліссі він продовжить зростати в конкурентному середовищі, але буде непросто конкурувати з Батістою, якщо він повернеться, та Філіпповим. Ми раді, що Коля допоміг команді, а ми допомогли йому заявити про себе. Здорово, що він не пересидів і вчасно зробив крок вперед.

Верес не може втримувати своїх найкращих гравців і трансфери на вихід є частиною нашої стратегії, яка почала давати свої дивіденди. Вдячні нашому президенту Івану Олексійовичу Надєїну, який створює умови для клубу розвиватись.

Після завершення чемпіонату ми поспілкувалися і було прийнято таке рішення, яке Руслан публічно озвучив. Я хотів би, щоб він залишився з нами, але зараз у нас у розпорядженні один Марко попереду і потрібно думати над підсиленням атаки," – сказав Шандрук.

Зазначимо, що Верес завершив розіграш УПЛ на 9 місці у турнірній таблиці, набравши до свого активу 36 очок.

Раніше повідомлялося, що чорногорський нападник Марко Мрвальєвич повернувся у Верес після завершення оренди у Лодзі.