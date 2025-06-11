Верес оголосив про відхід капітана команди

33-річний нападник Вереса Руслан Степанюк залишив рівненський клуб.

Про це повідомила пресслужба команди.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.

Степанюк повернувся до Рівного минулого літа після шестирічного періоду виступів у складі казахстанського Жетису та полтавської Ворскли.

У сезоні-2024/25 нападник зіграв 31 матч у всіх турнірах, у 24 з них виводив команду на поле з капітанською пов'язкою. На його рахунку 6 голів і 2 результативні передачі.

Всього за Верес Степанюк провів 99 матчів (60 – в УПЛ, 33 м в Першій лізі і 6 в Кубку України). У сезоні 2016/2017 він разом з рівнянами завоював бронзу і став найкращим бомбардиром Першої ліги.

Зазначимо, що сам Верес завершив розіграш УПЛ на 9 місці у турнірній таблиці, набравши до свого активу 36 очок.

Раніше повідомлялося, що чорногорський нападник Марко Мрвальєвич повернувся у Верес після завершення оренди у Лодзі.