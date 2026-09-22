УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 7 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну сьомого туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань, зокрема, футбольний оглядач "Чемпіона" Сергій Шаховець. Найкращим тренером за рішенням 38 експертів було визнано наставника Лівого Берега Олександра Рябоконя.

Його підопічні здобули перемогу над Епіцентром із рахунком 2:0. До трійки також увійшли Арда Туран (Шахтар) та Олег Шандрук (Верес).

Звання найкращого футболіста туру здобув Назарій Федорівський. Голкіпер Оболоні відзначився голом у ворота Чорноморця (1:1), зрівнявши рахунок у компенсований час.

Символічна збірна 7 туру УПЛ: Федорівський (Оболонь) – Крупський (Харків), Сарапій (Полісся), Шабанов (Харків), Енріке (Шахтар) – Бражко (Динамо), Воробчак (Лівий Берег), Ррапай (Колос), Смирний (Кудрівка), Забергджа (Харків) – Пономаренко (Динамо)

Зазначимо, що наступний тур УПЛ відбудеться вже після міжнародної паузи. Чемпіонат відновиться 9 жовтня.