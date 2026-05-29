Артета – про фінал Ліги чемпіонів: Ми хочемо увійти в історію

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета розповів, що його команда має шанс переписати історію клубу у фіналі Ліги чемпіонів проти французького Парі Сен-Жермен.

Його слова передає Marca.

"Це наш шанс. Треба скористатися моментом. У нас є можливість написати нову сторінку в історії клубу. Ми маємо зіграти цей матч з розсудливістю, чіткістю та великою мужністю".

За 140 років свого існування Арсенал жодного разу не вигравав Лігу чемпіонів. До кампанії-25/26 найвищим досягненням "канонірів" у головному клубному турніру Європи був фінал сезону 2005/2006, у якому лондонці поступилися каталонській Барселоні із рахунком 1:2.

Артета сказав, що розуміє наскільки важко виграти Лігу чемпіонів, проте наголосив на прогресі своєї команди.

"Ми розуміємо, наскільки це складно, але нас це дуже надихає, і ми хочемо увійти в історію. Зрозуміло, що ми значно прогресуємо, і наша історія це чітко підтверджує. Завтра у нас є шанс, який назавжди змінить наше життя, якщо ми його реалізуємо".

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє проти лондонського Арсенала. Зустріч відбудеться 30 травня (о 22:00 за київським часом) на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Додамо, що центрбек Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом, який пробився до фіналу ЛЧ.