Я готував барбекю: Артета зізнався, що не дивився матч, завдяки якому Арсенал достроково здобув чемпіонство

Микола Літвінов — 22 травня 2026, 00:32
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета заявив, що не дивився матч між Манчестер Сіті та Борнмутом, який проходив у межах 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає Reuters.

"Я вийшов у сад і почав розпалювати багаття. Я готував барбекю і нічого з того не бачив. Мій старший син відчинив двері в сад і почав бігти до мене. Він заплакав, обійняв мене і сказав: "Тату, ми чемпіони". Потім підійшли мої два інших сини та дружина, і це було чудово – бачити радість і на їхніх обличчях".

Нагадаємо, що Манчестер Сіті поділив очки з Борнмутом (1:1) у матчі 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, що дозволило "канонірам" достроково стати чемпіонами Англії вперше за 22 роки.

Додамо, що 24 травня Арсенал зіграє виїзну гру АПЛ проти Крістал Пелес (о 18:00 за київським часом), яка стане вже формальністю для підопічних Артети. Також "каноніри" 30 травня зустрінуться з ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів (о 19:00).

Арсенал (Лондон) Мікель Артета

