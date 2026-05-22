Я готував барбекю: Артета зізнався, що не дивився матч, завдяки якому Арсенал достроково здобув чемпіонство
Мікель Артета
Getty Images
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета заявив, що не дивився матч між Манчестер Сіті та Борнмутом, який проходив у межах 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги.
Його слова передає Reuters.
"Я вийшов у сад і почав розпалювати багаття. Я готував барбекю і нічого з того не бачив. Мій старший син відчинив двері в сад і почав бігти до мене. Він заплакав, обійняв мене і сказав: "Тату, ми чемпіони". Потім підійшли мої два інших сини та дружина, і це було чудово – бачити радість і на їхніх обличчях".
Нагадаємо, що Манчестер Сіті поділив очки з Борнмутом (1:1) у матчі 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, що дозволило "канонірам" достроково стати чемпіонами Англії вперше за 22 роки.
Додамо, що 24 травня Арсенал зіграє виїзну гру АПЛ проти Крістал Пелес (о 18:00 за київським часом), яка стане вже формальністю для підопічних Артети. Також "каноніри" 30 травня зустрінуться з ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів (о 19:00).