Визначився найкращий тренер сезону-2025/26 в АПЛ

Олег Дідух — 27 травня 2026, 16:31
Мікель Артета
Іспанський наставник лондонського Арсенала Мікель Артета визнаний найкращим тренером Англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Артета привів Арсенала до титулу чемпіонів Англії, який для лондонського клубу став першим за останні 22 роки. В 38 турах команда здобула 26 перемог, 7 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

44-річний Артета очолює Арсенал з 2019 року. Це його перший клуб у самостійній тренерській кар'єрі. Він виступав за Арсенал в якості гравця в 2011 – 2016 роках.

Нагадаємо, найкращим гравцем АПЛ сезону-2025/26 було визнано португальського півзахисника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.

