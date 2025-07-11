Венгер став на захист КЧС-2025 після критики турніра від Клоппа

Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер відповів на критику Клубного чемпіонату світу 2025 року від екстренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

Слова 75-річного француза наводить ESPN.

Клопп назвав оновлений турнір "найгіршою ідеєю з усіх, що коли-небудь були винайдені". Венгер, який зараз є керівником ФІФА з розвитку світового футболу, відповів на ці зауваження.

"Кожен має право на власну думку, і я зовсім не поділяю точку зору Юргена Клоппа. Я вважаю, що Клубний чемпіонат світу, справжній Клубний чемпіонат світу був потрібен. Якщо ви запитаєте сьогодні у всіх клубів, які були тут на цьому змаганні, я практично впевнений, що всі з них хотіли б зіграти тут знову. Тож це, по суті, найкраща відповідь", – сказав Венгер.

Нагадаємо, що вчора, 10 липня, визначився другий фіналіст Клубного чемпіонату світу 2025 року.

Раніше стало відомо, що Лука Модрич зіграв свій останній матч у футболці мадридського Реала.