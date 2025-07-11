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Венгер став на захист КЧС-2025 після критики турніра від Клоппа

Олексій Погорелов — 11 липня 2025, 11:00
Венгер став на захист КЧС-2025 після критики турніра від Клоппа
Арсен Венгер
Getty Images

Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер відповів на критику Клубного чемпіонату світу 2025 року від екстренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

Слова 75-річного француза наводить ESPN.

Клопп назвав оновлений турнір "найгіршою ідеєю з усіх, що коли-небудь були винайдені". Венгер, який зараз є керівником ФІФА з розвитку світового футболу, відповів на ці зауваження.

"Кожен має право на власну думку, і я зовсім не поділяю точку зору Юргена Клоппа. Я вважаю, що Клубний чемпіонат світу, справжній Клубний чемпіонат світу був потрібен.

Якщо ви запитаєте сьогодні у всіх клубів, які були тут на цьому змаганні, я практично впевнений, що всі з них хотіли б зіграти тут знову. Тож це, по суті, найкраща відповідь", – сказав Венгер.

Нагадаємо, що вчора, 10 липня, визначився другий фіналіст Клубного чемпіонату світу 2025 року.

Раніше стало відомо, що Лука Модрич зіграв свій останній матч у футболці мадридського Реала.

Юрген Клопп Клубний чемпіонат світу Арсен Венгер

Арсен Венгер

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