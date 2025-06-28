Найгірша ідея, – Клопп критично висловився про клубний чемпіонат світу

Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про клубний чемпіонат світу, який зараз відбувається у США.

Слова німецького фахівця наводить Welt.

"Це найгірша ідея, яку колись реалізовували у футболі. Я розумію тих, хто каже, що гроші за участь божевільні. Але це стосується не всіх клубів. Минулого року були Копа Америка та Євро. Цього року проходить клубний чемпіонат світу, а наступного року у нас чемпіонат світу. Це означає, що гравці не зможуть відновитися ані фізично, ані морально.

Звичайно, всі вони заробляють багато грошей. Але давайте на хвилину забудемо про це. Гравець НБА теж заробляє багато грошей і отримує чотири місяці відпустки на рік. У Вірджіла ван Дейка за всю кар'єру не накопичиться такий період відпочинку. Турніри, подібні до клубного чемпіонату світу, не повинні проводитися коштом здоров'я гравців. Я б нікому такого не побажав.

Я боюся, що наступного сезону гравці отримають безпрецедентну кількість травм. Якщо не в наступному сезоні, то на чемпіонаті світу або після нього", – вважає Клопп.

Зазначимо, що напередодні стало відомо про чергову травму оборонця Реала на клубному ЧС, а перед цим Інтер втратив чотирьох футболістів до кінця турніру.

Раніше Енцо Мареска та інші представники європейського футболу поскаржились на погодні умови у США.