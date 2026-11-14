Венгер відмовився від ідеї балотуватись на пост президента ФІФА

Легендарний екстренер Арсенала Арсен Венгер більше не розглядає можливість балотуватись на пост президента ФІФА.

Про це повідомили у L`Equipe.

77-річний француз серйозно вагався між вибором подати свою кандидатуру і відмовитись від боротьби з Інфантіно. У підсумку, Венгер ухвалив рішення не виходити на вибори через те, що сама посада президента ФІФА, на його думку, далека від футболу.

Водночас Венгер незадоволений методами роботи Інфантіно, як і значна частина апарату федерації, яка була готова його підтримати на майбутніх виборах.

Нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Варто зазначити, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко.

Раніше повідомлялось, що серед претендентів в опозицію Інфантіно розглядається ексзірка Реала та Манчестер Юнайтед Девід Бекхем.