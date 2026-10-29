"Офсайд Венгера" не впроваджуватимуть у світовому футболі

Зміни у правилі фіксування офсайду в футболі, які просував екстренер Арсенала Арсен Венгер, не будуть впроваджуватися на постійній основі.

Про це повідомляє ВВС.

Нововведення протягом кількох місяців тестували у чемпіонаті Канади. Проте на засіданні Міжнародної ради футболу (IFAB) даний експеримент отримав негативні відгуки.

Нове правило використовували у 112 матчах чемпіонату Канади. Кількість офсайдів скоротилася на 54%, та при цьому лінія захисту команд стала розташовуватися на 3 метри ближче до своїх воріт.

Нагадаємо, суть пропозиції Венгера полягала в тому, щоби фіксувати офсайд лише у тому випадку, якщо все тіло нападника знаходиться ближче до воріт суперника, ніж останній захисник. Згідно з чинними правилами, офсайд фіксується тоді, коли ближче до воріт суперника знаходиться будь-яка частина тіла, якою можна забити гол (себто, всі окрім рук).

Раніше повідомлялося про те, що Венгер може висунути свою кандидатуру на вибори президента ФІФА.