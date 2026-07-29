Челсі завершує трансфер колишньої зірки Манчестер Юнайтед – інсайдер
Нападник Брайтона Денні Велбек продовжить кар'єру у лондонському Челсі.
Про це інформує Фабріціо Романо.
За інформацією авторитетного інсайдера, клуби вже домовилися про трансфер 35-річного футболіста.
Зазначається, що контракт Велбека з "аристократами" буде розрахований до 2028 року. Попереду на англійського форварда чекає медогляд.
Також Романо анонсував перехід Джордана Гендерсона у Лондон.
Велбек виступав за Брайтон із жовтня 2020 року. Відтоді провів за команду 201 матч (51 гол і 18 асистів). Також за свою кар'єру пограв за цілий ряд інших клубів: Престон, Сандерленд, Манчестер Юнайтед, Вотфорд і Арсенал.
Найбільше трофеїв виграв у футболці "червоних дияволів" – 8 титулів. Серед яких перемога у Лізі чемпіонів сезону-2007/08.
Раніше повідомлялося, що лондонський клуб працює над підписанням вінгера леверкузенського Баєра та збірної Боснії і Герцеговини Керіма Алайбеговича.