Тоттенгем за 60 мільйонів євро підписав захисника Брайтона

Тоттенгем оголосив про підписання центрального захисника Брайтона Яна Пола ван Гекке.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

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We are delighted to announce the signing of Jan Paul van Hecke ✍️



🔗 https://t.co/iNaRYrJTlB pic.twitter.com/yKo4Urcibn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 18, 2026

Деталі угоди наразі не повідомляються, однак за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "шпори" заплатили за 26-річного гравця 60 мільйонів євро. Водночас "чайки" отримають 20% від майбутнього продажу гравця.

В сезоні-2025/26 ван Гекке провів 40 матчів на клубному рівні, відзначившись 3 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.

Напередодні Тоттенгем продовжив контракт з основним правим захисником команди Педро Порро.