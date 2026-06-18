Тоттенгем за 60 мільйонів євро підписав захисника Брайтона
Ян Паул ван Гекке
Getty Images
Тоттенгем оголосив про підписання центрального захисника Брайтона Яна Пола ван Гекке.
Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.
Деталі угоди наразі не повідомляються, однак за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "шпори" заплатили за 26-річного гравця 60 мільйонів євро. Водночас "чайки" отримають 20% від майбутнього продажу гравця.
В сезоні-2025/26 ван Гекке провів 40 матчів на клубному рівні, відзначившись 3 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.
Напередодні Тоттенгем продовжив контракт з основним правим захисником команди Педро Порро.