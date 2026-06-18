Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Тоттенгем за 60 мільйонів євро підписав захисника Брайтона

Олексій Мурзак — 18 червня 2026, 22:23
Тоттенгем за 60 мільйонів євро підписав захисника Брайтона
Ян Паул ван Гекке
Getty Images

Тоттенгем оголосив про підписання центрального захисника Брайтона Яна Пола ван Гекке.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Реклама:

Деталі угоди наразі не повідомляються, однак за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "шпори" заплатили за 26-річного гравця 60 мільйонів євро. Водночас "чайки" отримають 20% від майбутнього продажу гравця.

В сезоні-2025/26 ван Гекке провів 40 матчів на клубному рівні, відзначившись 3 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.

Напередодні Тоттенгем продовжив контракт з основним правим захисником команди Педро Порро.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Тоттенгем

Чемпіонат Англії, АПЛ

Ліверпуль за 40 млн євро підписав вінгера Осасуни
Трубін: Грати в АПЛ – це не мрія, а ціль, бажання
Манчестер Юнайтед завершує трансфер півзахисника Аталанти
Ноттінгем Форест відхилив рекордну пропозицію Манчестер Сіті за Андерсона
Евертон зобов'язали сплатити штраф у розмірі 35 млн фунтів Бернлі: клуб Миколенка вже подав апеляцію

Останні новини