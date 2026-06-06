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Брайтон підписав 18-річного нігерійського вінгера, що стало рекордним трансфером в історії футболу Швеції

Микола Літвінов — 6 червня 2026, 22:39
Брайтон підписав 18-річного нігерійського вінгера, що стало рекордним трансфером в історії футболу Швеції
Зейдок Йоханн
ФК Брайтон

Англійський Брайтон оголосив про підписання правого вінгера шведського АІКа Зейдока Йоханна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на п'ять років співпраці – до червня 2031 року. Видання The Athletic інформує, що англійський клуб заплатив за 18-річного футболіста близько 25 мільйонів євро, що є найдорожчим переходом в історії шведського футболу, як стверджує портал Transfermarkt.

Раніше найкоштовнішим трансфером був перехід Лукаса Бергвалля з Юргордена до Тоттенгема за 20 мільйонів євро, який відбувся в липні 2024-го року.

У сезоні-25/26 Зейдок Йоханн провів на клубному рівні 12 матчів, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та 4 результативними передачами.

Нагадаємо, що напередодні півзахисник "чайок" та легенда збірної Англії Джеймс Мілнер оголосив про завершення кар'єри. 

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