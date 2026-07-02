Брайтон підписав захисника збірної Австрії

Міхаель також увійшов до заявки збірної Австрії з 26 гравців на чемпіонат світу-2026 з футболу, де залишався невикористаним нападником на лаві запасних у трьох матчах групового етапу.

Напередодні Тоттенгем оголосив про підписання центрального захисника Брайтона Яна Пола ван Гекке.