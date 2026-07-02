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Брайтон підписав захисника збірної Австрії

Володимир Слюсарь — 2 липня 2026, 18:04
Брайтон підписав захисника збірної Австрії
Міхаель Свобода
IMAGO

Захисник Венеції та збірної Австрії Міхаель Свобода перейшов до Брайтона.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Футболіст обійшовся англійському клубу у 5 мільйонів євро, що відповідало сумі відступних у його контракті.

Капітан італійського колективу приєднався до Брайтона після успішного сезону в Серії B, де він зіграв 30 матчів, у яких відзначився 3-ма голами й 2-ма результативними передачами, чим допоміг команді посісти перше місце та вийти до вищого дивізіону.

Міхаель також увійшов до заявки збірної Австрії з 26 гравців на чемпіонат світу-2026 з футболу, де залишався невикористаним нападником на лаві запасних у трьох матчах групового етапу.

Напередодні Тоттенгем оголосив про підписання центрального захисника Брайтона Яна Пола ван Гекке.

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