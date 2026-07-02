Брайтон підписав захисника збірної Австрії
Захисник Венеції та збірної Австрії Міхаель Свобода перейшов до Брайтона.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Футболіст обійшовся англійському клубу у 5 мільйонів євро, що відповідало сумі відступних у його контракті.
Капітан італійського колективу приєднався до Брайтона після успішного сезону в Серії B, де він зіграв 30 матчів, у яких відзначився 3-ма голами й 2-ма результативними передачами, чим допоміг команді посісти перше місце та вийти до вищого дивізіону.
Міхаель також увійшов до заявки збірної Австрії з 26 гравців на чемпіонат світу-2026 з футболу, де залишався невикористаним нападником на лаві запасних у трьох матчах групового етапу.
Напередодні Тоттенгем оголосив про підписання центрального захисника Брайтона Яна Пола ван Гекке.