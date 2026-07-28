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Наполі розпочав перемовини щодо трансферу захисника Челсі – інсайдер

Софія Кулай — 28 липня 2026, 11:45
Наполі розпочав перемовини щодо трансферу захисника Челсі – інсайдер
Бенуа Бадіашіле
instagram.com/benoit.badiashile

Наполі розпочав перемовини з Челсі щодо потенційного переходу центрального захисника Бенуа Бадіашіле.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Неаполітанці прагнуть домовитися із "аристократами" про перехід на правах оренди з опцією викупу. Однак лондонський клуб хоче оформити повноцінний трансфер 25-річного француза.

Італійський колектив готує для центрбека угоду до 2031 року (за схемою 1+4).

Бадіашіле виступає за англійську команду з січня 2023 року, коли перебрався із французького Монако. Від моменту трансферу взяв участь у 71 поєдинку за Челсі, у яких відзначився 2 голами та одним асистом.

Його чинний контракт із лондонцями розрахований до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість французького оборонця у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що у Наполі можуть "вказати на двері" форварду збірної Бельгії Ромелу Лукаку.

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