Челсі працює над трансфером боснійського таланта

Вінгер леверкузенського Баєра та збірної Боснії і Герцеговини Керім Алайбегович може продовжити кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, переговори наразі тривають, проте мова йде не про 34 мільйони фунтів, про які говорилося раніше, а про нижчу суму. Декілька італійських клубів також залишаються у боротьбі за 18-річного вінгера. Сам Алайбегович ще не визначився з місцем продовження кар'єри.

У минулому сезоні на рахунку Алайбеговича 13 голів і 4 асисти в 44 матчах за РБ Зальцбург у всіх турнірах. На рахунку вінгера 2 голи в 14 матчах за збірну Боснії і Герцеговини, зокрема, 4 матчі та 1 гол на ЧС-2026.

Навесні повідомлялося про інтерес до Алайбеговича з боку міланського Інтера.