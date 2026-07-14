Брайтон підписав вундеркінда зі збірної Хорватії

Центральний захисник Тоттенгема та збірної Хорватії Лука Вушкович став гравцем Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт із 19-річним талантом розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 46 мільйонів фунтів стерлінгів (54 мільйони євро).

Минулий сезон Вушкович провів у оренді в Гамбургу, ставши одним із відкриттів європейського клубного сезону. 19-річний захисник уже провів 6 матчів і забив 1 гол за збірну Хорватії. Зокрема, він брав участь у ЧС-2026, де зіграв один матч – у першому турі проти Англії, провівши на полі 66 хвилин.

Нагадаємо, у червні Тоттенгем підписав захисника Брайтона Яна Пауля ван Гекке за 60 мільйонів євро.