Хоче повернутися та розправитися з ним: Пол прагне реваншу проти Джошуа

Співвласник промоутерської компанії MVP Накіса Бідаріан розповів, що боксер і блогер Джейк Пол (12-2, 7 KO) налаштований на реванш проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це він заявив в інтерв'ю The Sun.

"Чесно кажучи, він хоче знову битися з Ентоні Джошуа. Для нього це ідеальний варіант, але, на мою думку, він мав на увазі, що бився б із будь-ким із них (Джошуа чи Фʼюрі). Він сказав мені: "Чувак, ніщо з того лайна не боліло. Навіть коли він зламав мені щелепу, так, це був сильний удар, але я не думав: "О Боже, як же це боляче". Мені це подобається, я сильніший, ніж будь-коли, і я хочу повернутися та розправитися з ним. Ось така його точка зору", – сказав Бідаріан.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся 20 грудня 2025 року) Джейк програв нокаутом у 6-му раунді Джошуа. До цього він ще тричі побував у нокдауні. У бою американець зламав щелепу та переніс дві операції.

У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру.

Влітку цього року Пол неоднозначно відповів на те, чи буде ще проводити поєдинки проти олімпійських чемпіонів, які виступають у гевівейті, після двобою проти Ей Джея. Також Джейк вже назвав бажаних суперників, з якими хоче побитися до кінця кар'єри.