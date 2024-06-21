Василь Кравець: Так і не зрозумів, чи хотів мене бачити тренер

Колишній захисник Полісся Василь Кравець до кінця так і не зрозумів, хто був ініцатором його трансферу в житомирський клуб.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Юрій Калитвинцев попрощався з командою через два дні після того, як я прийшов. Ми навіть не провели разом жодного тренування. Хотілося, але не склалося. Там все дуже закручено, бо одні люди мені казали, що Калитвинцев хотів мене бачити у команді, а інші – що ні. Я так і не зрозумів, чи хотів мене бачити тренер. Це все трансфер керівництва та агентів. Коли приходив у Полісся, то все спочатку було добре. Проговорили деталі, що мене чекає у команді, почув думку керівництва на рахунок того, що треба і що не треба. Все було класно до певного моменту. Після цього мені сказали, що Василь Кравець Поліссю не потрібний, майбутній тренерський штаб мене не бачить у команді, тому прощаємось", — сказав Кравець.

Нагадаємо, Полісся очолив 36-річний тренер, який ще не працював із дорослими командами, а Василь Кравець може продовжити кар’єру в Першій лізі.