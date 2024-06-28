Кравець став гравцем Металіста 1925

Колишній захисник Полісся Василь Кравець офіційно став гравцем Металіста 1925.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із "жовто-синіми" підписано терміном на два роки. Василь гратиме на позиції лівого захисника під третім номером.

Кравець — вихованець львівських Карпат. У сезоні-2022/23 26-річний футболіст уже працював під керівництвом Віктора Скрипника у Ворсклі.

Варто зазначити, що Василь має досвід виступу в іспанській Ла Лізі. З 2019 по 2022 роки гравець захищав кольори Леганеса. У вищому іспанському дивізіоні Кравець взяв участь у 6 поєдинках.