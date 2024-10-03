Ващук: Слід враховувати, що українські команди багато часу витрачають на переїзди

Колишній футболіст Динамо та збірної України Владислав Ващук вважає, що час, який витрачається українськими командами на переїзди, може стати на заваді грати на максимум.

Його слова передає UA-футбол.

Попри це він вважає, що київському Динамо під силу здобути перемогу над Гоффенгаймом у 2 турі Ліги Європи сезону-2024/25.

"Гоффенгайм – добротна команда. Німці є німці. Тому думаю, що у грі з цією командою буде важкувато. Він під силу динамівцям? Якщо в обороні не буде таких великих помилок, як у матчі з Лаціо, то так. Динамо може зібратися і зіграти.

Але хочу сказати ось що. Слід враховувати, що багато часу йде на переїзди. Це надто важко позначається на футболістах, і вони часто зазнають травм. Отже, не встигають відновлюватись. І все ж таки сподіваюся, що в матчі з Гоффенгаймом динамівці виглядатимуть гідно", – сказав Ващук.

Зазначимо, що матч Гоффенгайм – Динамо відбудеться 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3). Напередодні головний тренер столичного колективу Олександр Шовковський розповів, що у матчі проти Гоффенгайма не зіграють два лідери команди.