Ньюкасл підписав вінгера Гоффенгайма за 50 мільйонів

Вінгер Гоффенгайма та збірної Кот-д'Івуару Базумана Туре став гравцем Ньюкасла.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

З 20-річним гравцем укладено довгостроковий контракт, точні терміни якого не розголошується. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 47 мільйонів євро, проте з урахуванням бонусів може досягнути 50 мільйонів.

За Гоффенгайм Туре виступав з лютого 2025 року, коли німецький клуб віддав за нього Хаммарбю. За півтора року в Гоффенгаймі провів 45 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 5 голами та 15 асистами.

На рахунку вінгера 2 голи в 9 матчах за збірну Кот-д'Івуара, 3 із яких були зіграні на чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, найближчим часом хавбек Ньюкасла Сандро Тоналі перейде в Тоттенгем за рекордну суму в історії лондонського клубу.