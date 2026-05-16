Штутгарт виграв битву у Гоффенгайма за Лігу чемпіонів, перемоги Баварії та Боруссії у 34 турі Бундесліги

У суботу, 16 травня, відбувся заключний, 34 тур німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Штутгарт на виїзді зіграв унічию з Айнтрахтом Франкфурт завдяки голам Андреаса та Ніколаса Нартея й випередив Гоффенгайм у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів, який програв свій матч Боруссії Менхенгладбах.

Чемпіоном стала мюнхенська Баварія, яка в заключному поєдинку розгромила Кельн. Хеттриком відзначився нападник Гаррі Кейн, який упевнено виграв бомбардирські перегони, забивши 36 м’ячів.

Вольфсбург переграв Санкт-Паулі у битві аутсайдерів чемпіонату та опинився у зоні перехідних матчів.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

34 тур, 16 травня

Айнтрахт Франкфурт – Штутгарт 2:2

Голи: 0:1 – 10 Андрес, 0:2 – 45+4 Нартей, 1:2 – 72 Буркгардт (пен), 2:2 – 90+2 Буркгардт (пен)

Баварія Мюнхен – Кельн 5:1

Голи: 1:0 – 10 Кейн, 2:0 – 13 Кейн, 2:1 – 18 Ель-Мала, 3:1 – 22 Бішоф, 4:1 – 69 Кейн, 5:1 – 83 Джексон

Баєр Леверкузен – Гамбург 1:1

Голи: 0:1 – 61 Вієйра, 1:1 – 78 Рамберг (автогол)

Боруссія М. – Гоффенгайм 4:0

Голи: 1:0 – 14 Болін, 2:0 – 23 Табакович, 3:0 – 81 Дікс, 4:0 – 90+1 Гак

Вердер Бремен – Боруссія Дортмунд 0:2

Голи: 0:1 – 59 Гірассі, 0:2 – 90+5 Коуту

Гайденгайм – Майнц 0:2

Голи: 0:1 – 7 Тіц, 0:2 – 43 Амірі

Санкт-Паулі – Вольфсбург 1:3

Голи: 0:1 – 37 Куліеракіс, 1:1 – 57 Сісей, 1:2 – 64 Васіль (автогол), 1:3 – 80 Пейчинович

Уніон Берлін – Аугсбург 4:0

Голи: 1:0 – 10 Ілич, 2:0 – 42 Ілич, 3:0 – 54 Шафер, 4:0 – 89 Чон У Йон

Фрайбург – РБ Лейпциг 4:1

Голи: 1:0 – 24 Бесте, 2:0 – 26 Матанович, 2:1 – 33 Уедраого, 3:1 – 47 Гінтер, 4:1 – 75 Шергант

Турнірна таблиця Бундесліги сезону-2025/26

