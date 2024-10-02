Динамо втратило двох лідерів перед матчем з Гоффенгаймом у Лізі Європи

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів про кадрові проблеми перед матчем 2 туру Ліги Європи проти Гоффенгайма. Поєдинок пропустять два ключові півзахисники команди – Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський.

Цитує тренера пресслужба киян.

"Що стосується безпосередньо гравців, які готуються до гри, то маємо певні проблеми. Зокрема, в Києві залишився Максим Брагару, який не гратиме завтра через дискваліфікацію, отриману за червону картку в матчі з Лаціо.

Є невеликі ушкодження в Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського, що не дозволять їм зіграти проти Гоффенгайму. Вони також залишилися вдома, щоб відновлюватися та готуватися до наступних матчів. Усі інші гравці готуються у штатному режимі та готові вийти завтра на поле", – зазначив Шовковський.