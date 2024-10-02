Динамо втратило двох лідерів перед матчем з Гоффенгаймом у Лізі Європи
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів про кадрові проблеми перед матчем 2 туру Ліги Європи проти Гоффенгайма. Поєдинок пропустять два ключові півзахисники команди – Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський.
Цитує тренера пресслужба киян.
"Що стосується безпосередньо гравців, які готуються до гри, то маємо певні проблеми. Зокрема, в Києві залишився Максим Брагару, який не гратиме завтра через дискваліфікацію, отриману за червону картку в матчі з Лаціо.
Є невеликі ушкодження в Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського, що не дозволять їм зіграти проти Гоффенгайму. Вони також залишилися вдома, щоб відновлюватися та готуватися до наступних матчів. Усі інші гравці готуються у штатному режимі та готові вийти завтра на поле", – зазначив Шовковський.
Зустріч відбудеться у четвер, 3 жовтня, на стадіоні "ПреЗеро Арена" у місті Зінсгайм. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.
Напередодні Динамо завдяки голу Бражка з центру поля впевнено обіграло Лівий берег у столичному дербі.