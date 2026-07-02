Вінгер Гоффенгайма продовжить кар'єру в АПЛ – ЗМІ

Англійський Ньюкасл досяг угоди з німецьким Гоффенгаймом щодо трансферу вінгера Базумана Туре.

Про це повідомляє The Athletic.

Футболіст найближчим часом має прилетіти на Тайнсайд для проходження медичного огляду.

20-річний івуарійський лівий вінгер, який минулого сезону відзначився 5 голами та 12 асистами в 32 матчах, покликаний посилити атакувальну лінію команди після продажу Ентоні Гордона до Барселони та Сандро Тоналі до Тоттенгема.

Ньюкасл прискорив переговори щодо гравця після вильоту збірної Кот-д'Івуару з чемпіонату світу-2026 30 червня, а кошти від трансферу Тоналі планує реінвестувати у подальше зміцнення складу через нещодавні штрафи від УЄФА на суму 6 мільйонів євро за порушення фінансових правил.

Нагадаємо, що як іншу заміну Гордона Ньюкасл влітку планує підписати вінгера збірної Іспанії та Осасуни Віктора Муньйоса.