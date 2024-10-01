Гоффенгайм – Динамо: онлайн-трансляція
Київське Динамо зустрінеться з німецьким Гоффенгаймом у другому матчі основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у четвер, 3 жовтня, на стадіоні "ПреЗеро Арена" у місті Зінсгайм. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.
Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі в цій новині, починаючи з 19:30.
Зазначимо, що команди вперше зустрінуться в очному протистоянні. У Лізі Європи Динамо вже зіграло один матч проти італійського Лаціо. Той поєдинок завершився розгромною поразкою (0:3).
Окрім Гоффенгайма, кияни також зустрінуться з Ромою, угорським Ференцварошем, іспанським Реалом Сосьєдад, турецьким Галатасараєм, чеською Вікторію Пльзень та латвійським РФШ.
Німецька команда в першому турі ЛЄ зустрілася з данським Мідтьюлланном. Цей матч завершився внічию (1:1).