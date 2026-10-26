Забив гол і одразу пошкодував: футболіст Гоффенгайма отримав найбезглуздіше вилучення в історії

Півзахисник Гоффенгайма Александер Прасс став героєм курйозного епізоду в матчі Бундесліги проти Баєра з Леверкузена. 25-річний австрієць відзначився голом на 89-й хвилині, зробивши рахунок 2:0, але його святкування завершилося вилученням із поля.

Після забитого м'яча Прасс емоційно побіг святкувати та зняв футболку, підкинувши її в повітря. Однак майже одразу футболіст усвідомив, що вже має в пасиві жовту картку.

За правилами Міжнародної ради футбольних асоціацій, зняття футболки під час святкування гола карається попередженням, тож арбітр показав австрійцю другу жовту картку, яка автоматично перетворилася на червону.

Усвідомивши свою помилку, Прасс повернув футболку на місце та попрямував до підтрибунного приміщення, дорогою вдаривши себе долонею по голові. Тепер півзахисник змушений пропустити наступний матч через дискваліфікацію.

Попри вилучення Прасса, Гоффенгайм довів матч до перемоги з рахунком 3:0. Пізніше австрієць перепросив в Instagram не лише за необдумане святкування.

Раніше повідомлялося, що у Норвегії сильний вітер зніс ворота, через що матч довелося зупинити.