Скандальна ексдружина зіркового форварда нагадала про себе, виклавши гарячі фото в Інстаграмі

Відома бізнесвумен, футбольний агент та модель Ванда Нара вирішила привернути увагу не тільки колишнього чоловіка, але й фанатів по всьому світу.

Ексдружина нападника Галатасарая Мауро Ікарді опублікувала низку гарячих знімків у соцмережах на тлі чуток про бажання повернутися до колишнього чоловіка.

Аргентинська зірка платформи для дорослих не посоромилася викласти фото на межі фолу, які набрали сотні тисяч лайків.

Нагадаємо, зараз у Ванди та Мауро активно йдуть суди. Напередодні зірка Галатасарая здобув першу юридичну перемогу у справі розлучення з колишньою дружиною. Тепер він може забрати дітей або відсудити у колишньої 80 млн євро.

На тлі цих новин Нара оголосила про завершення романтичних стосунків із відомим репером L-Gante, який на 15 років молодший за неї. Їхні скандальні відносини тривали кілька місяців, протягом яких пара кілька разів розходилася і знову відновлювала стосунки.

Раніше повідомлялося, що аргентинська модель мала коханця, який виступав з Ікарді в одному клубі. Ванда купувала своєму таємному хлопцю подарунки на гроші самого ж Мауро.