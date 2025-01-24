Стосунки заради ревнощів: скандальна колишня зіркового форварда знову зустрічається з репером

Наступила нова сага у стосунках Ванди Нари та нападника Галатасарая Мауро Ікарді. Цього разу аргентинська модель "пішла у наступ".

Не так давно жінка оголосила про розрив із молодшим на 15 років репером L-Gante. Це відбулося на тлі чуток про можливе воззʼєднання Ванди та Мауро після декількох місяців розриву. Проте у футболіста були інші плани.

Ікарді показав Чіну Суарес в соцмережах, з якою, за версією багатьох ЗМІ, він зраджував своїй дружині. Форвард знайшов собі нову дівчину. Цього Нара не витримала.

Сьогодні ексдружина гравця зробила пост в Інстаграмі, яким прямо показала, що кохання між нею та молодим репером не згасло! Пара знову разом, тому Мауро, за задумкою, має ревнувати.

Нагадаємо, минулого року скандальне подружжя Ікарді-Нара розійшлося, урочисто повідомивши про це у соцмережах, після чого Ванда почала "карʼєру" на платформі для дорослих.

Після цього вже і з'явився молодий репер, а також аргентинська модель Чіна Суарес.