Ванда Нара купувала коханцеві подарунки за гроші Ікарді

Стали відомі нові деталі складних стосунків аргентинського форварда Галатасарая Мауро Ікарді та його скандальної дружини Ванди Нари. Вона купувала своєму коханцеві Бальде Кейта подарунку на гроші самого Ікарді.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Про стосунки Ванди з колишнім одноклубником Ікарді по Інтеру, Кейта Бальде, повідомлялося ще минулого року. Тепер же стало відомо, що жінка подарувала своєму коханцеві два годинника Rolex, розплатившись за них кредитною карточкою свого чоловіка.

Роман Ванди та Кейта розпочався вже коли обидва футболісти грали в Туреччині. Повідомляється, що, поки Ікарді працював, його дружина неодноразово закривала їхніх дітей у номері готелю, а сама їхала на зустрічі з Кейта.

Раніше повідомлялося про те, що Ванда Нара завела сторінку в OnlyFans.