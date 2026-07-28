Ікарді виграв гучний суд у Ванди Нари та публічно висміяв колишню дружину

Скандальна історія стосунків колишнього форварда Інтера та Галатасарая Мауро Ікарді й його ексдружини Ванди Нари отримала новий гучний поворот.

Після офіційного розлучення у 2024 році колишнє подружжя продовжило судові суперечки через фінансові виплати та опіку над доньками Франческою й Ізабеллою. Раніше Ікарді намагався добитися опікунства над дітьми, однак суд не задовольнив його прохання.

Згодом Ванда Нара подала новий позов, вимагаючи, щоб футболіст фінансово утримував не лише двох доньок, а й її саму. За інформацією аргентинських ЗМІ, вона просила 250 тисяч євро щомісяця для себе, по 65 тисяч євро на кожну доньку, а також ще 100 тисяч євро аліментів.

Втім, італійський суд став на бік футболіста. Суддя відхилив фінансові вимоги Нари, після чого Ікарді не стримав емоцій та публічно прокоментував перемогу у соцмережах.

"Доброго дня, Мілане! Суддя відхилив це божевілля. Незадоволені рішенням і охочі продовжувати забирати мої гроші подали апеляцію", — написав аргентинець.

Футболіст також наголосив, що італійська система правосуддя визнала претензії його колишньої дружини неприйнятними.

"Італійська система правосуддя чітко висловилася — оголосила заперечення неприйнятним, тим самим закривши будь-який тип запиту та претензії. Залишився лише один останній крок до остаточного рішення про розлучення. Слава Богу, тут суди працюють", — заявив Ікарді.

🚨Mauro Icardi said his ex wife asked for €250,000 monthly for herself, €65,000 monthly for her children and €100,000 monthly for divorce compensation



A judge rejected the demands and the Italian justice system rejected the appeal pic.twitter.com/DlENSh7wzQ — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 27, 2026

Нагадаємо, напередодні футболіст здобув першу юридичну перемогу у справі розлучення з колишньою дружиною. Тепер він може забрати дітей або відсудити у колишньої 80 млн євро.

На тлі цих новин Нара оголосила про завершення романтичних стосунків із відомим репером L-Gante, який на 15 років молодший за неї. Їхні скандальні відносини тривали кілька місяців, протягом яких пара кілька разів розходилася і знову відновлювала стосунки.

Раніше повідомлялося, що аргентинська модель мала коханця, який виступав з Ікарді в одному клубі. Ванда купувала своєму таємному хлопцю подарунки на гроші самого ж Мауро.