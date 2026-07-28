Ікарді виграв гучний суд у Ванди Нари та публічно висміяв колишню дружину
Скандальна історія стосунків колишнього форварда Інтера та Галатасарая Мауро Ікарді й його ексдружини Ванди Нари отримала новий гучний поворот.
Після офіційного розлучення у 2024 році колишнє подружжя продовжило судові суперечки через фінансові виплати та опіку над доньками Франческою й Ізабеллою. Раніше Ікарді намагався добитися опікунства над дітьми, однак суд не задовольнив його прохання.
Згодом Ванда Нара подала новий позов, вимагаючи, щоб футболіст фінансово утримував не лише двох доньок, а й її саму. За інформацією аргентинських ЗМІ, вона просила 250 тисяч євро щомісяця для себе, по 65 тисяч євро на кожну доньку, а також ще 100 тисяч євро аліментів.
Втім, італійський суд став на бік футболіста. Суддя відхилив фінансові вимоги Нари, після чого Ікарді не стримав емоцій та публічно прокоментував перемогу у соцмережах.
"Доброго дня, Мілане! Суддя відхилив це божевілля. Незадоволені рішенням і охочі продовжувати забирати мої гроші подали апеляцію", — написав аргентинець.
Футболіст також наголосив, що італійська система правосуддя визнала претензії його колишньої дружини неприйнятними.
"Італійська система правосуддя чітко висловилася — оголосила заперечення неприйнятним, тим самим закривши будь-який тип запиту та претензії. Залишився лише один останній крок до остаточного рішення про розлучення. Слава Богу, тут суди працюють", — заявив Ікарді.
Нагадаємо, напередодні футболіст здобув першу юридичну перемогу у справі розлучення з колишньою дружиною. Тепер він може забрати дітей або відсудити у колишньої 80 млн євро.
На тлі цих новин Нара оголосила про завершення романтичних стосунків із відомим репером L-Gante, який на 15 років молодший за неї. Їхні скандальні відносини тривали кілька місяців, протягом яких пара кілька разів розходилася і знову відновлювала стосунки.
Раніше повідомлялося, що аргентинська модель мала коханця, який виступав з Ікарді в одному клубі. Ванда купувала своєму таємному хлопцю подарунки на гроші самого ж Мауро.