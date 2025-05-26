Хованки з охороною: скандальна ескортниця замаскувалися, щоб потрапити на матч АПЛ після свого бану

Відома скандальна зірка фільмів для дорослих Бонні Блю (справжнє ім’я – Тія) спробувала пробратися на матч Ноттінгем Форест попри офіційну заборону від клубу.

Історія почалася ще у квітні, коли Бонні отримала бан від стадіону City Ground після того, як запропонувала в соцмережах "розважити" фанатів перед матчем. Після цього дівчина вирішила обійти заборону, і влаштувала справжню гру в "хованки".

На гру проти Челсі (0:1) дівчина прийшла у перуці та кепці, маскуючись у гостьовому секторі.

"Я граю в хованки з охороною Фореста. Перший, хто мене знайде, отримає шанс "повеселитися зі мною", – написала вона в соцмережах.

Однак веселощі тривали недовго – охорона таки впізнала Бонні та вивела її зі стадіону, а відео цього моменту вже активно шириться мережею.

Як справжній провокатор, зірка не забула зробити непристойний жест у спину охоронцю, адже кожен вихід для неї як сцена.

Нагадаємо, Бонні стала відомою після гучної заяви, що встановила "світовий рекорд", нібито переспавши з 1 057 чоловіками за добу. Вона залишила звичайну роботу заради кар'єри в вебкам і дорослому кіно.

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Зараз дівчина знімається у документалці для Channel 4, а її витівки – це не тільки скандали, а й частина шоу.

Раніше повідомлялося, що на тлі скандалу з баном в АПЛ англійський клуб, який виступає у 15-му дивізіоні, оголосив про нову спонсорську угоду з Бонні Блу.