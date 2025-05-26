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Хованки з охороною: скандальна ескортниця замаскувалися, щоб потрапити на матч АПЛ після свого бану

Богдан Войченко — 26 травня 2025, 13:01
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Хованки з охороною: скандальна ескортниця замаскувалися, щоб потрапити на матч АПЛ після свого бану

Відома скандальна зірка фільмів для дорослих Бонні Блю (справжнє ім’я Тія) спробувала пробратися на матч Ноттінгем Форест попри офіційну заборону від клубу.

Історія почалася ще у квітні, коли Бонні отримала бан від стадіону City Ground після того, як запропонувала в соцмережах "розважити" фанатів перед матчем. Після цього дівчина вирішила обійти заборону, і влаштувала справжню гру в "хованки".

На гру проти Челсі (0:1) дівчина прийшла у перуці та кепці, маскуючись у гостьовому секторі.

"Я граю в хованки з охороною Фореста. Перший, хто мене знайде, отримає шанс "повеселитися зі мною", – написала вона в соцмережах.

Однак веселощі тривали недовго – охорона таки впізнала Бонні та вивела її зі стадіону, а відео цього моменту вже активно шириться мережею.

Як справжній провокатор, зірка не забула зробити непристойний жест у спину охоронцю, адже кожен вихід для неї як сцена.

Нагадаємо, Бонні стала відомою після гучної заяви, що встановила "світовий рекорд", нібито переспавши з 1 057 чоловіками за добу. Вона залишила звичайну роботу заради кар'єри в вебкам і дорослому кіно.

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Зараз дівчина знімається у документалці для Channel 4, а її витівки – це не тільки скандали, а й частина шоу.

Раніше повідомлялося, що на тлі скандалу з баном в АПЛ англійський клуб, який виступає у 15-му дивізіоні, оголосив про нову спонсорську угоду з Бонні Блу.

Чемпіонат Англії, АПЛ ВІДЕО скандал Челсі Ноттінгем Форест