Лаціо відновив переговори з аргентинським нападником

Римський Лаціо активізував зусилля щодо підписання Мауро Ікарді, який залишається в статусі вільного агента після завершення свого контракту з турецьким Галатасараєм.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Якщо влітку переговори між сторонами не мали успіху, то зараз 33-річний аргентинський нападник демонструє набагато більшу зацікавленість і відкритість до переходу в римський клуб.

Найближчими часом керівництво "орлів" обговорить з головним тренером команди Дженнаро Гаттузо доцільність підписання форварда. Саме він має остаточно визначити, чи вписується досвідчений нападник у його тактичні плани та чи варто завершувати трансфер.

Зазначимо, що Мауро вже виступав у Серії А у 2012 - 2019 роках за Сампдорію та міланський Інтер. У складі "нерадзуррі" двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату, був капітаном команди.

Нагадаємо, Ікарді перебуває в статусі вільного агента з липня поточного року, коли сплив термін дії його контракту з Галатасараєм. У минулому сезоні на рахунку 33-річного нападника 16 голів і 3 асисти в 47 матчах у всіх турнірах.