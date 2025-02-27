Діти або 80 мільйонів: лідер турецького гранду виграв суд проти скандальної колишньої

Нападник Галатасарая Мауро Ікарді здобув першу юридичну перемогу у справі розлучення з Вандою Нарою. Суд ухвалив рішення, згідно з яким його колишня дружина повинна передати двох їхніх дочок футболісту протягом трьох днів.

Як повідомляє видання Info Bae, Ікарді, який наразі перебуває в Стамбулі разом зі своєю новою дівчиною Чіною Суарес, отримав цю новину під час поїздки.

"Терміново та без подальших процедур зобов’язати повернути дітей батькові", – йдеться у судовому документі.

Ще тиждень тому ситуація складалася на користь Ванди, оскільки суд визнав, що вона не порушила закон, вивозячи дочок до Аргентини без згоди Ікарді. Однак тепер вона має виконати ухвалу суду, інакше їй загрожує штраф у розмірі 80 мільйонів песо, які будуть спрямовані до Дитячої лікарні імені Рікардо Гутьєрреса.

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Зараз дочки футболіста перебувають під опікою матері Ванди – Нори. Тим часом сама Нара залишається в Стамбулі після нещодавнього нагородження та проживає в розкішному готелі з видом на Босфор. Ікарді ж проводить час із Чіною Суарес у особняку, орендованому для його сім’ї Галатасараєм.

Окрім питання опіки, суд також розглянув фінансові аспекти. Ванда стверджувала, що її колишній чоловік отримує 1 мільйон доларів на місяць, тоді як Ікарді наполягав, що його зарплата ближча до 100 тисяч. Це вплинуло на рішення суду щодо аліментів: відсоток був зменшений із 5% до 3%.

Попри це, суд зобов’язав футболіста виплачувати Ванді не менше 30 тисяч доларів щомісяця.

Нагадаємо, минулого літа Ванда і Мауро розійшлися, про що його дружина повідомила у соцмережах. Причини цього не називаються.

Зараз модель і телеведуча зустрічається з відомим в Аргентині репером L-Gante, який на 15 років молодий за неї.