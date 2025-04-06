План Б у дії: Ванда Нара завела сторінку на сайті для дорослих після судової заборони на соцмережі

Скандальна зірка шоу-бізнесу та колишня дружина футболіста Галатасарая Мауро Ікарді, Ванда Нара, вирішила піти ва-банк після судового рішення.

Цього разу причиною стали не гучні романи чи драматичні розриви, а… заборона на її сторінки в соцмережах. У відповідь на це Ванда вирішила піти нестандартним шляхом – створила акаунт на OnlyFans.

Суд в Аргентині ухвалив рішення тимчасово заблокувати сторінки Нари в Instagram, Facebook та TikTok на 30 днів. Причина – невиконання рішення щодо повернення її дітей до батька, Мауро Ікарді. За словами юристів, вона не дотрималася встановленого терміну, що спровокувало нову хвилю юридичних обмежень.

Втім, Ванда не звикла здаватися – вона одразу заявила, що її перезапуск починається на платформі OnlyFans, яка відома як простір для ексклюзивного, а часто й відвертого контенту. Щоправда, поки невідомо, чи планує вона публікувати саме пікантні матеріали.

"Не знаю, чи дійсно закриють мої акаунти. Мій адвокат займається цим питанням. Але це було б надзвичайно несправедливо, адже соцмережі – моє головне джерело доходу", – заявила Нара.

Зазначимо, що Ванда вже не вперше заводить акаунт на платформі для дорослих. Аргентинська модель має власну сторінку на сайті DivasPlay, де колишні зірки еротичної індустрії публікують свої оголені знімки.