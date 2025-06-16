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Ванат оцінив шанси України вийти у плейоф молодіжного чемпіонату Європи

Микола Дендак — 16 червня 2025, 10:35
Ванат оцінив шанси України вийти у плейоф молодіжного чемпіонату Європи
Владислав Ванат
УЄФА

Нападник київського Динамо та молодіжної збірної України Владислав Ванат вважає, що у команди непогані шанси на вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи-2025 серед гравців до 23 років.

Його слова передає Українська асоціація футболу.

"Вважаю, що в нас непогані шанси на вихід із групи. Наступний матч ми граємо проти Нідерландів, і хоча це дуже сильна команда, ми цілком можемо виграти й вийти в наступну стадію турніру", – сказав Ванат.

Вирішальний матч групового етапу Україна проведе проти Нідерландів. Поєдинок відбудеться в середу, 18 червня, на стадіоні "Татран" у словацькому місті Прешов. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом. Україні для виходу в плейоф потрібно не програти.

У першому турі Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії, проте в другій грі виявилися сильнішими за Фінляндію. Нідерланди своєю чергою зіграли внічию з фінами та поступилися данцям.

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