Ванат назвав головну "суперсилу" збірної України

Володимир Максименко — 11 листопада 2025, 10:30
Ванат назвав головну суперсилу збірної України
Владислав Ванат
Жирона

Нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат назвав головну "суперсилу" команди Реброва.

Футболіст поспілкувався з каналом ВЗБІРНА.

За словами форварда, головна перевага національної команди полягає у колективі.

"Якщо ми всі будемо як одне ціле – все буде добре", – додав Ванат.

13 листопада українці зіграють на виїзді з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію. Наразі національна команда набрала сім очок у групі D європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 та посідає другу сходинку у квартеті.

Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору до ЧС. 

Також своїми очікуваннями від майбутніх поєдинків поділився Дмитро Різник.

Збірна України з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Владислав Ванат

Збірна України з футболу

