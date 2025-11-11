Ванат назвав головну "суперсилу" збірної України

Нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат назвав головну "суперсилу" команди Реброва.

Футболіст поспілкувався з каналом ВЗБІРНА.

За словами форварда, головна перевага національної команди полягає у колективі.

"Якщо ми всі будемо як одне ціле – все буде добре", – додав Ванат.

13 листопада українці зіграють на виїзді з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію. Наразі національна команда набрала сім очок у групі D європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 та посідає другу сходинку у квартеті.

