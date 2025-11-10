Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дисципліна б'є клас: Конопля назвав рецепт успіху збірної України у матчі з Францією

Олександр Булава — 10 листопада 2025, 18:59
Дисципліна б'є клас: Конопля назвав рецепт успіху збірної України у матчі з Францією
Юхим Конопля
УАФ

Захисник збірної України Юхим Конопля розповів, що потрібно національній команді для того, щоб успішно зіграти проти збірної Ісландії.

Про це гравець розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Щоб позитив був, звісно, перемогти, але, будемо робити від себе все можливе, як завжди, і там подивимось, як нам пощастить або не пощастить.

Рецепт успіху з Францією? Колись мій тренер ще Одеської академії казав, що дисципліна б'є клас, і спробуємо скористатися цим", – сказав Конопля.

13 листопада українці зіграють на виїзді з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію. Наразі національна команда набрала сім очок у групі D європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 та посідає другу сходинку у квартеті.

Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору до ЧС.

Збірна України з футболу Юхим Конопля

Юхим Конопля

Конопля – про гру з Ісландією: У першому поєдинку я видав один з найгірших матчів
Колишній арбітр ФІФА проаналізував суперечливі епізоди матчу Шахтар – Динамо
Сарказм та перепалки у коментарях: Конопля відреагував на хейт у соцмережах після матчу з Динамо
Конопля: Ми повністю задушили Динамо
Нехай розбереться в собі, – Вернидуб прокоментував скандал навколо Коноплі та лайків у соцмережах

Останні новини