Різник: З Ісландією буде важко

Володимир Максименко — 11 листопада 2025, 08:08
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Воротар Шахтаря та збірної України Дмитро Різник висловився про майбутні матчі команди у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Футболіст поспілкувався з ПРОФУТБОЛ Digital.

"Зараз перемикаємося з клубних справ на національні, тому треба їхати туди та віддаватися на всі 100. Який рецепт успіху проти Франції? По-перше, не боятися грати, характер і самовідданість.
В ісландців дуже гарна команда, збалансована, багато топових гравців, які грають у гарних клубах на провідних ролях, тому з ними буде тяжко. Але в Варшаві буде багато наших вболівальників, тому це буде для нас плюс, і плюс ще один гравець, можна так сказати", – розповів Різник.
13 листопада українці зіграють на виїзді з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію. Наразі національна команда набрала сім очок у групі D європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 та посідає другу сходинку у квартеті.

Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору до ЧС.

