Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору на ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав на вирішальні матчі групового етапу відбору ЧС-2026 проти Франції та Ісландії.

Про це повідомляє УАФ.

До основного списку ввійшли 25 футболістів, серед яких два дебютанти: воротар Полісся Євгеній Волинець та центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов.

Склад збірної України

Воротарі: Євгеній Волинець (Полісся Житомир), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен Париж, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Олександр Караваєв (Динамо Київ), Арсеній Батагов (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо Київ), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Руслан Малиновський (Дженоа Генуя, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція).

Зазначимо, що до резервного списку увійшло 10 виконавців: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – Динамо Київ), Максим Таловєров (Сток Сіті Сток-он-Тренд, Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва – Шахтар Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – Полісся Житомир).

Нагадаємо, наразі Україна бореться за вихід на чемпіонат світу 2026 року. У першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном.

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан. Вирішальні матчі кваліфікації для "синьо-жовтих" відбудуться 13 листопада (проти Франції на виїзді) та 16 листопада (вдома з Ісландією).