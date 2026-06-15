Захисника Ліверпуля визнали найкращим гравцем матчу Нідерланди – Японія на ЧС-2026

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Японії у межах першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

34-річний записав у свій актив перший гол зустрічі, який став одним із двох забитих м'ячів збірної Нідерландів. За даними FotMob, нідерландець зробив 9 дій захисту за матч і посів перше місце серед усіх гравців за оборонним вкладом.

Нагадаємо, що національна команда Нідерландів розписала мирову із Японією у матчі першого туру в групі F на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

У наступному турі Нідерланди 20 червня зіграють проти Швеції. Початок о 20:30 (за київським часом), а Японія зустрінеться на наступний ранок проти Туніса (о 07:00).

Також зазначимо, що за підсумками матчу проти Японії Нідерланди стали другою країною за серією перших матчів групового етапу без поразок на чемпіонаті світу з футболу.