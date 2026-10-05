Португалія стала першою збірною, яка вийшла до чвертьфіналу Ліги націй-2026/27

Збірна Португалії гарантувала собі місце у чвертьфіналі Ліги націй після вольової перемоги над Норвегією – 2:1.

Команда Жорже Жезуша здобула четверту перемогу поспіль, набрала 12 очок і забезпечила собі фініш у першій двійці групи А4.

Португалія стала першою збірною, яка кваліфікувалася до чвертьфіналу поточного розіграшу.

Португальці є чинними переможцями Ліги націй. Вони вигравали турнір у 2019 та 2025 роках і залишаються єдиною збірною з двома титулами.

Нагадаємо, 5 жовтня свій матч 4-го туру проведе збірна України, яка зіграє проти Угорщини. Перед очною зустріччю обидві збірні мають по чотири очки.

Перша зустріч на старті турніру між командами завершилася мінімальною перемогою (1:0) "синьо-жовтих". Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан.