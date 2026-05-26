Металіст переграв Чернігів у перенесеному матчі 7 туру Першої ліги

У вівторок, 26 травня, відбувся перенесений матч 7-го туру Першої ліги України з футболу сезону-2025/26 між Черніговом та Металістом.

Чернігів на власному полі зазнав поразки від харківського Металіста. Господарі чудово розпочали зустріч завдяки швидкому голу Зенченка, який відзначився вже на 13-й хвилині.

Проте у другому таймі харків'яни зуміли перевернути хід протистояння. Спочатку на 59-й хвилині Приходько відновив паритет, а під завісу основного часу, на 84-й хвилині, Кайдалов забив вирішальний м'яч. У підсумку – вольова перемога Металіста з рахунком 2:1.

У результаті зустрічі Чернігів залишається на 13 місці Першої ліги й буде грати в плейоф на пониження до Другої ліги.

Чемпіонат України – Перша ліга

7 тур, 26 травня

Чернігів – Металіст 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Зенченко, 1:1 – 59 Приходько, 1:2 – 84 Кайдалов

Нагадаємо, що напередодні Лівий Берег розгромив запорізький Металург 4:0 та піднявся на другу сходинку турнірної таблиці Першої ліги, отримавши путівку в УПЛ.